أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ما المفاجأة التي يحضر لها الزوجان هيا عبدالسلام وزوجها فؤاد علي؟

Google+ Print
ما المفاجأة التي يحضر لها الزوجان هيا عبدالسلام وزوجها فؤاد علي؟ ما المفاجأة التي يحضر لها الزوجان هيا عبدالسلام وزوجها فؤاد علي؟

الأربعاء 16-09-2015 16:30

عدّة مفاجآت كشفها المنتج الكويتي باسم عبدالأمير لموقع "سيدتي نت".
إذ أعلن اتفاقه رسمياً وتعاونه مع الفنانة القديرة حياة الفهد من خلال عمل درامي جديد سيعرض خلال شهر رمضان المقبل ولم يبد عبد الأمير أي تفاصيل أخرى وآثر عدم الخوض في اسم المسلسل أو الفنانين المشاركين فيه لحين الانتهاء من كافة التفاصيل. وبهذا تكون الفهد ستغرد خارج سرب شركة المنتج عامر صباح الذي احتكر نجمتي الكويت الفهد وسعاد عبد الله خلال السنوات الأخيرة.

وثاني مفاجآت عبدالأمير تأجيل عرض مسلسله "حرب القلوب" والذي كان يفترض أن يعرض في شهر رمضان الفائت، ثم في شهر أكتوبر المقبل، إذ تقرر أن يعرض في شهر رمضان من العام المقبل، مما سيؤدي إلى تغيير حسابات الفنانين والفنانات المشاركين ببطولة المسلسل حتى لايظهروا في الشاشة الرمضانية بأكثر من عمل.
يذكر أن "حرب القلوب" من تأليف إيمان سلطان، واخراج نهلة الفهد، وبطولة خالد أمين، إلهام الفضالة، يعقوب عبدالله، بثينة الرئيسي، هنادي الكندري، محمد جابر، فهد البناي، لطيفة المجرن، شهاب حاجية، وغدير زايد.
وآخر مفاجآت عبدالأمير والتي أعلنها لــ " سيدتي نت " أن هناك مسلسلاً جديداً سيجمع بين فؤاد علي وزوجته هيا عبدالسلام سيتم الإعلان عنه قريباً ليعرض في شهر رمضان المقبل، بإنتظار توقيع بقية عقود المشاركين في بطولة المسلسل.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي