ما المفاجأة التي يحضر لها الزوجان هيا عبدالسلام وزوجها فؤاد علي؟

عدّة مفاجآت كشفها المنتج الكويتي باسم عبدالأمير لموقع "سيدتي نت".

إذ أعلن اتفاقه رسمياً وتعاونه مع الفنانة القديرة حياة الفهد من خلال عمل درامي جديد سيعرض خلال شهر رمضان المقبل ولم يبد عبد الأمير أي تفاصيل أخرى وآثر عدم الخوض في اسم المسلسل أو الفنانين المشاركين فيه لحين الانتهاء من كافة التفاصيل. وبهذا تكون الفهد ستغرد خارج سرب شركة المنتج عامر صباح الذي احتكر نجمتي الكويت الفهد وسعاد عبد الله خلال السنوات الأخيرة.

وثاني مفاجآت عبدالأمير تأجيل عرض مسلسله "حرب القلوب" والذي كان يفترض أن يعرض في شهر رمضان الفائت، ثم في شهر أكتوبر المقبل، إذ تقرر أن يعرض في شهر رمضان من العام المقبل، مما سيؤدي إلى تغيير حسابات الفنانين والفنانات المشاركين ببطولة المسلسل حتى لايظهروا في الشاشة الرمضانية بأكثر من عمل.

يذكر أن "حرب القلوب" من تأليف إيمان سلطان، واخراج نهلة الفهد، وبطولة خالد أمين، إلهام الفضالة، يعقوب عبدالله، بثينة الرئيسي، هنادي الكندري، محمد جابر، فهد البناي، لطيفة المجرن، شهاب حاجية، وغدير زايد.

وآخر مفاجآت عبدالأمير والتي أعلنها لــ " سيدتي نت " أن هناك مسلسلاً جديداً سيجمع بين فؤاد علي وزوجته هيا عبدالسلام سيتم الإعلان عنه قريباً ليعرض في شهر رمضان المقبل، بإنتظار توقيع بقية عقود المشاركين في بطولة المسلسل.

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