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ساندرا بولوك تنتقد عنصرية هوليوود في تصريح هجومي

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هاجمت النجمة العالمية Sandra Bullock كل من يتهم الممثلات بعدم تحقيق أرباح في شباك التذاكر في هوليوود.
وقالت Bullock، خلال افتتاح فيلمها الجديد Our Brand Is Crisis، ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، إن كثيرات من الممثلات أثبتن قدرتهن على تصدّر شباك التذاكر، ونافسن زملاءهن الرجال على تحقيق إيرادات بالملايين، حتى خارج هوليوود .
وقالت النجمة العالمية (50عاماً) والتي اختيرت المرأة الأجمل لعام 2015 : "قليلات منا يستطعن تحقيق ذلك، بسبب الظروف العامة التي تحكم العمل في مدينة السينما الأمريكية. وقليلات منا أيضاً يستطعن تحويل السيناريوهات المكتوبة للذكور لأعمال تناسبهن وتعدل الكتابة للنساء. أحياناً، يمكننا القفز على ذلك، لو شاركنا في إنتاج أعمالنا فقط".
وأثنت Sandra الأعلى دخلاً في هوليوود على فيلمها Gravity، الذي شاركت في إنتاجه، ولعبت بطولته إلى جانب جورج كلوني، وحصد 6 جوائز أوسكار قبل عامين.
جدير بالذكر أنّ جورج كلوني قد شارك Sandra حضور افتتاح فيلمها الجديد، الذي يشاركها فيه كمنتج أيضاً.

 

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