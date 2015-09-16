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لينا دياب تعلن لـ"سيدتي نت" عن سبب اختفائها

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لينا دياب تعلن لـ"سيدتي نت" عن سبب اختفائها لينا دياب تعلن لـ"سيدتي نت" عن سبب اختفائها

الأربعاء 16-09-2015 17:10

بعد غياب لعدّة أشهر منذ اختفائها المفاجئ، عادت الفنانة لينا دياب للظهور مجدداً وبتصريح خاص لـ"سيدتي نت" قالت لينا " بأن هناك ظروفاً أجبرتها على الاختفاء بهذه الطرقة ولكل إنسان ظروفه الخاصة" . ولكنها عبرت عن استيائها من الإشاعات التي طاردتها مؤخراً.
وعن تفاصيل اختفائها قالت دياب إنها ستخص مجلة "سيدتي" بلقاء حصري تتحدث من خلاله عن تفاصيل لم تطرح من قبل في الإعلام . من ناحية أخرى عبرت عن استيائها من الصفحات المزورة التي تحمل اسمها على "الفيسبوك" وتتحدث وتطلق تصاريح وحتى أنها تستغل اسم لينا دياب بطلب النقود والخدمات الخاصة وقالت بأنها لا تملك أي حساب الآن على "الفيسبوك" ولا "تويتر" بل لديها حساب خاص على "إنستقرام".

 

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