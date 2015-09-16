ماذا قالت باسكال مشعلاني لإبنها إيلي في عيد ميلاده؟

أحبت الفنانة باسكال مشعلاني وزوجها الملحن ملحم أبو شديد، أن يشاركا الجمهور فرحة احتفالهما مع عائليتهما، بعيد ميلاد إبنهما الوحيد إيلي، من خلال نشر صور من المناسبة على مواقع التواصل الإجتماعي.

باسكال التي عايدت إبنها بمناسبة بلوغه عامه الرابع، كتبت له" اليوم 09/14 أحلى يوم بحياتي عيد ميلاد ابني ليللو حبيبي قلبي وروحي عم نحتفل فيه وهو اختار لعيدو أنوا يكون كل شي paw Patrol من قالب الكاتو لأصغر غرض بالاحتفال وعقبال الميه بالصحه يا حبيبي قلبي".

أما ملحم أبو شديد، فكتب تحت صورة يبدو فيها معانقاً إبنه، كلمات تعبر عن فخره به، حيث قال" أحلى غمرة من أحلى أمير إيلي إبو شديد. أحبك ابني . أنه عيد ميلادك".

يشار إلى أن باسكال مشعلاني تزوجت من ملحم أبو شديد في العام 2010 بعد قصة حب طويلة، وأنجبت في العام 2011 إبنها إيلي.