بالأسماء.. تغيير رموز 14 مرشحًا بأسوان للتوافق مع الرموز الحزبية‎

صرح المستشار محمد عيسى نائب رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بأسوان بأنه تم تغيير رموز 14 مرشحًا بأسوان طبقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بإعطاء مرشحي الأحزاب رمز واحد على مستوى الجمهورية وذلك بعد أن تم الإعلان عن الكشوف النهائية.

و شملت قائمة أسماء المرشحين المحتملين لبرلمان 2015 الذين تم تغيير رموزهم الانتخابية بالدائرة الأولى كلاً من:-

المرشح جلال أبو الحسن رقم 4 تابع لحزب المحافظين تم تغييره من رمز المدفع إلى رمز السجادة .

> والمرشح صلاح عفيفى رقم 11 تابع لحزب حماة وطن من رمز الحصان إلى رمز جرار زراعي .

> و المرشح شرعى محمد صالح رقم 13حزب مصر بلدى من رمز الكاميرة إلى رمز النافذة.

> و قناوى كلحى عبد الغنى رقم 18 تيار الأستقلال من رمز الأتوبيس إلى رمز أثار أبو سمبل .

> و وجيه عجيب عبيد رقم 19 مرشح عن مصر الثورة من رمز الفنجان إلى رمز الهلب .

> وشملت التغييرات في الدائرة الثانية مركز ومدينة دراو كلاً من:

> محمود كامل سليمان رقم 1 مرشح عن حزب حماة الوطن من رمز ساعة اليد إلى رمز جرار زراعي.

> و عبد الدايم مصطفى أحمد رقم 2 مرشح عن حزب مصر بلدى من رمز التمساح إلى رمز النافذة.

> و منصور حسين أحمد رقم 12 عن حزب الصرح المصري الحر من رمز الغزال إلى الصندوق.

> وشملت التغييرات فى الدائرة الثالثة مركز ومدينة كوم أمبو:

> محمد محمود كرار رقم 8 مرشح عن حزب الصرح المصرى الحر من رمز المروحة إلى رمز الصندوق .

> و شملت التغييرات فى الدائرة الرابعة مركز ومدينة أدفو كلاً من:

> أبو الحسن على محمد رقم 23 حزب مصر بلدى من رمز الميكروفون إلى رمز النافذة .

> ومنصور حسن أحمد رقم 26 حزب فرسان مصر من رمز غصن الزيتون إلى رمز القلادة.

> وعبد الحليم مهلل دسوقى رقم 36 حزب المصرى الديمقراطى من رمز تليفون محمول إلى رمز رغيف العيش.

> وشملت التغييرات بالدائرة الخامسة بنصر النوبة كلاً من:

> ياسين عبد الصبور رقم 4 المرشح عن المصريين الأحرار من رمز طائرة إلى رمز عين.

> ومحمد هلال خليل رقم 10 حزب حماة الوطن من رمز السفينة إلى الجرار الزراعى.