بالأسماء: قبول ترشيح "خالد يوسف" و11 مرشحا بدائرة كفر شكر بالقليوبية

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بمجلس النواب بالقليوبية أسماء وعدد المرشحين الذين قبلت أوراق ترشحهم.

ففى دائرة كفر شكر يتنافس 12 مرشحا وهم كل من خالد يوسف حلمى محمد يوسف وشهرته خالد يوسف رمز السفينة – مستقل وجمال فؤاد السيد السيد وشهرته عربى فؤاد مستقل رمز ساعة اليد وصلاح الدين حسين محمد وشهرته صلاح الأشهب مستقل رمز الصقر وكمال محمد لاشين عبد ربه وشهرته كمال لاشين رمز الصاروخ – حزب الشعب الجمهورى والسيد سعد السيد عزب وشهرته سيد عزب مستقل رمز الكف وسامى محمد الصادق سرحان شهرته سامى سرحان حزب الوفد الجديد رمز النخلة واشرف السيد عبد القادر وشهرته اشرف عيش مستقل رمز الاسد واحمد محمد احمد اسماعيل وشهرته احمد اسماعيل مستقل رمزالمدفع ومحمد هلال محمد طريح وشهرته محمد هلال طريح رمز الحصان مستقل وطارق مصطفى عبد الفتاح وشهرته طارق كعيب رمز السكة الحديد وفكرى عبد العزيز شحاته مستقل رمز السكينة وناجى عزب محمد النادى وشهرته ناجى عبد العال مستقل رمز الفنجان .

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