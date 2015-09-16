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بالأسماء: نقل 75 معلما من مدارس إدارة الجناين لإدارتى شمال وجنوب السويس

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بالأسماء: نقل 75 معلما من مدارس إدارة الجناين لإدارتى شمال وجنوب السويس بالأسماء: نقل 75 معلما من مدارس إدارة الجناين لإدارتى شمال وجنوب السويس
اعتمد اليوم عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، نشرة نقل لعدد 75 معلمًا فى مختلف تخصصات التدريس بالمرحلة الابتدائية ممن أمضوا 3 سنوات خدمة وطنية بمدارس القطاع الريفى إلى مدارس إدارتى شمال وجنوب حسب خطتى توزيع الإدارتين.

وأوضحت نعيمة أمين، مدير إدارة التعليم الابتدائى المركزى، أن هذه النشرة التى شملت 75 معلمًا سوف يتبعها دفعات أخرى يتم الإعداد لها حالياً خلال الأيام القريبة المقبلة مشيدة بتعاون على إبراهيم، مدير إدارة الجناين، فى حصر المعلمين وإتمام إجراءات نقلهم.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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