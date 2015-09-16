محافظة الشرقية تقرر تجميع جلود الأضاحى لصالح مرضى فيرس سى

أصدر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، القرار رقم 10430 لسنة 2015 بتشكيل لجنة مركزية على مستوى المحافظة برئاسة اللواء سكرتير عام المحافظة وتشكيل لجان فرعية برئاسة كل رئيس المركز أو المدينة أو الحى تختص بتجميع جلود الأضاحى بالساحات التى تقام فيها صلاة العيد ومراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية وتسلم المتبرع إيصالا معدا لهذا الغرض.

وشمل قرار المحافظ: تختص اللجنة المركزية بمراقبة اللجان الفرعية فى تجميع وبيع جلود الأضاحى وتوزيع عائدها الجلود على مرضى فيرس سى بالتنسيق مع وزارتى الأوقاف والصحة بالشرقية.

كما شمل توقيع غرامة 5 آلاف جنيه لكل من يلقى مخلفات الذبح بالطريق العام والشوارع حفاظاً على البيئة من التلوث، مشيراً إلى تشكيل فرق عمل ولجان تجوب الشوارع والميادين لضبط المخلفات وتحرير محضر بيئة للمخالف نبه المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتحصيل الغرامة فوراً وتقديم ما يثبت ذلك من أوراق للعرض.