ننشر أسماء المرشحين بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية

‏أعلنت اللجنة المشرفة على الإنتخابات بمجلس النواب بالقليوبية أسماء وعدد المرشحين الذين قبلت أوراق ترشحهم.

ففى دائرة قسم أول شبرا الخيمة تم قبول أوراق 32 مرشحا بالدائرة وهم صلاح محمد حسب الله وشهرته صلاح حسب الله حزب الحرية رمز الشمس وكاميليا شحاته جاب الله وشهرتها كاميليا شحاته مستقل رمز الأسد واحمد محمد عزب وشهرته أحمد عزب حزب حماه الوطن رمز الجرار الزراعى وعلية محمد المراسى وشهرتها الحاجة أمينه رمز ساعة اليد مستقل وحمدى ابراهيم حامد وشهرته حمدى ابراهيم رمز الحصان ومحمد عطية حامد وشهرته محمود عطية الوفد الجديد رمز العلم وعبد الفتاح محمد عبد العليم وشهرته ايهاب الخولى رمز النجفة مستقل وعبد الناصر على محمد على وشهرته عبد الناصر شحاته مستقل رمز المنزل واحمد ابراهيم السيد وشهرته ابو غالب رمز الفانوس حزب النور واسامة محمد عبد اللطيف وشهرته اسامة عبد اللطيف مستقل رمز عنقود العنب ونضال محمد السعيد السيد وشهرته الدكتور نضال السعيد مستقبل وطن رمز الكتاب والحسين عبد الفتاح رزق وشهرته الحسين عبد الفتاح مستقل رمز السد العالى ومحمد علام احمد يوسف وشهرته محمد علام رمز التليفون المحمول مستقل وصلاح الدين تهامى اللواء صلاح تهامى حزب مصر الحديثة رمز الفأس وعصام توفيق عبد الواحد وشهرته عصام توفيق مستقل رمز الخاتم ورضا سليم محمد مستقل رمز المدفع وكمال السيد موسى وشهرته كمال موسى مستقل رمز البوتاجاز وعلى سناء الدين محمد وشهرته على صديق حزب الحركة الوطنية رمز برج الكهرباء وشريف محمد السيد علام وشهرته شريف علام مستقل رمز السفينة.

كما ضمت الاسماء حسام الدين محمد فهمى قاسم وشهرته حسام فهمى رمز السحاب ومحمد نجيب عبد الرحمن وشهرته وليد مستقل رمز التمساح ومنصور رزق مقلد محمد وشهرته منصور رزق مستقل رمز المسلة وجينفيان عدلى غبريال وشهرتها جنا عدلى مستقل رمز اله الكمان ولبيب لطفى نجيب وشهرته حنوت لطفى رمز الصقر مستقل وعلاء عبد الفتاح على مستقل رمز النجفة وعادل صبرى اسحاق وشهرته عادل صبرى مستقل رمز غصن الزيتون ومحمود حامد احمد ابراهيم حزب مصر بلدى رمز النافذة ومحمد عبد العزيز احمد شعلان وشهرته محمد شعلان حزب الحركة الوطنية الشعبية رمز النمر وخالد جلال على اسماعيل وشهرته خالد جلال رمز المقص ومحمد احمد عبد العزيز وشهرته محمد عبد العزيز رمز الشمعة مستقل وعبد الحميد محمد عبد الحميد سلطان وشهرته عبد الحميد سلطان مستقل رمز الفنجان وصلاح مصطفى اسماعيل الشربينى وشهرته صلاح الشربينى مستقل رمز الشاكوش.

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