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طوارئ فى "الكهرباء" و"المياه" بأسوان قبل إجازة عيد الأضحى المبارك

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طوارئ فى "الكهرباء" و"المياه" بأسوان قبل إجازة عيد الأضحى المبارك طوارئ فى "الكهرباء" و"المياه" بأسوان قبل إجازة عيد الأضحى المبارك
وجه اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، مسئولى الكهرباء بمتابعة مراعاة الترشيد لضمان انتظام التيار الكهربائى والحد من الاستهلاك وإعداد الوسائل التبادلية لمواجهة الظروف الطارئة، وتكثيف النوبتجيات ومناوبة 24 ساعة لتأمين التيار الكهربائى، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

كما طالب مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة وضع الحلول الفورية فى حالة حدوث أى مشاكل لانقطاع المياه بمختلف مدن المحافظة، ورفع درجة الاستعداد بمرفق ومرشحات المياه، وكذا محطات الصرف الصحى، مع مراقبة الشبكات وتلافى الملاحظات التى تظهر للتعامل الفورى معها، فضلًا عن تحديد نوبتجيات ثابتة طوال الـ 24 ساعة تحت إشراف مسئول متواجد بالهيئة وعمل الصيانة الدورية لتلقى أى بلاغات لسرعة احتوائها أولا بأول.

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