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محافظة أسوان تعلن عن فتح 140 حديقة أمام المواطنين فى عيد الأضحى

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محافظة أسوان تعلن عن فتح 140 حديقة أمام المواطنين فى عيد الأضحى محافظة أسوان تعلن عن فتح 140 حديقة أمام المواطنين فى عيد الأضحى
أعلنت محافظة أسوان، عن فتح 140 حديقة على مستوى المحافظة، أمام المواطنين، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكلف اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، مسئولى المحليات بسرعة رفع كافة المخلفات والقمامة بصفة يومية من الحدائق العامة، التى سيتم فتحها أمام المواطنين، أثناء أيام العيد، وأيضًا من أماكن التجمعات، مع استمرارية تنفيذ ذلك طوال أيام العيد للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى الذى يليق بمكانة أسوان السياحية.

كما وجه المحافظ إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية لتسهيل وسيولة الحركة المرورية، مع ضبط الحركة المرورية بداخل المدن والقرى والسيطرة على مواقف نقل الركاب والطرق والسيارات لضمان الانتظام والانضباط فى الشوارع ومراقبة الطرق العامة لعدم حدوث أى اختناقات مرورية، علاوة على متابعة العائمات فى النيل من ناحية الحمولة والصيانة ومراجعة السلامة المهنية والاحتياطات التأمينية الكافية بها ضد أى حرائق.

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مصر 365