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محافظ السويس: لا حفر بالشوارع الرئيسية المرصوفة حديثا قبل 5 سنوات

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محافظ السويس: لا حفر بالشوارع الرئيسية المرصوفة حديثا قبل 5 سنوات محافظ السويس: لا حفر بالشوارع الرئيسية المرصوفة حديثا قبل 5 سنوات
قرر اللواء العربى السروى، محافظ السويس، توقيع غرامة وعقوبة على كل من يقوم بأعمال حفر بالشوارع الرئيسية، التى يتم رصفها حديثا قبل خمس سنوات من تاريخ الرصف، مؤكدًا على رئيس حى السويس سرعة التنبيه على سكان شارع الجيش، الذى يتم تطويره حاليا بإنهاء أى أعمال خاصة بالمرافق العامة بشارع الجيش حتى لا يطبق عليه مخالفة هذا القرار.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة السويس، بحضور المهندس محمد مرسى السكرتير العام للمحافظة، ونشأت البارودى السكرتير العام المساعد للمحافظة والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات وأعضاء المجلس التنفيذى.

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