القوات المسلحة توزع 66 ألف كرتونة بأسوان بمناسبة عيد الأضحى

وزعت القوات المسلحة المصرية، متمثلة فى قطاع أسوان العسكرى، 66 ألف كرتونة عيدية الأضحى على المستفيدين بخدمة الضمان الاجتماعى من خلال 97 وحدة اجتماعية منتشرة فى مختلف مدن وقرى المحافظة.

وأكد إبراهيم جاد الرب، مدير عام التضامن الاجتماعى بأسوان، أنه لأول مرة يتم تطبيق برنامج تكافل وكرامة من خلال وزارة التضامن الاجتماعى داخل 40 وحدة اجتماعية بأسوان، كمرحلة أولى لتوزيع المساعدات المالية الضمانية على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً المدرجة ضمن الضمان الاجتماعى.

وأضاف جاد الرب، بأنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك جارى توزيع شنط بكامل محتوياتها للأطفال بالمرحلة الابتدائية المدرجين ضمن الأسر الضمانية بإجمالى 7200 شنطة، وذلك من خلال المديرية بالتنسيق مع وزارة التضامن والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى.

وأشار إلى أن مديرية التضامن أعدت أيضاً خطة لتوزيع الإعانات للمحتاجين والأيتام ورعاية البنين وذوى الاحتياجات الخاصة احتفالاً بعيد الأضحى، وذلك بهدف إشعارهم بعدم الإحساس بفقد العائلة وأن الدولة تقف بجانبهم وترعاهم فى المناسبات المختلفة.