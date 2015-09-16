بالصور..بدء إنارة مقر نقابة المهندسين بالوادى الجديد بالخلايا الشمسية

قال المهندس عادل ربوح نقيب المهندسين بالوادى الجديد إن النقابة قد انتهت من تركيب أول خلية طاقة شمسية بالفرع الخاص بها فى مدينة الخارجة لاستخدامها فى إنارة النقابة كمرحلة أولى نحو تعميم تلك التجربة على كافة المنشآت والمصالح الحكومية، مؤكدا على أن الطاقة الشمسية من المشروعات الواعدة والصديقة للبيئة والتى سوف تساهم فى تنمية محافظة الوادى الجديد.

وأضاف ربوح أن إحدى الشركات الكبرى العاملة فى مجال الطاقة الشمسية سوف تفتتح مقرًا لها بالمحافظة بالتعاقد مع فريق من مهندسى المحافظة بهدف دعم المشروعات المنشأة حديثا فى مجالات الزراعة والاستثمار بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ليكون الفرع الاول فى المحافظة كشركة إنتاج للطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية، وهى تجربة ستحقق نجاحا كبيرا فى ظل وجود أكبر نسبة سطوع شمسى على مستوى المحافظة .



>