بالصور..بدء إنارة مقر نقابة المهندسين بالوادى الجديد بالخلايا الشمسية
قال المهندس عادل ربوح نقيب المهندسين بالوادى الجديد إن النقابة قد انتهت من تركيب أول خلية طاقة شمسية بالفرع الخاص بها فى مدينة الخارجة لاستخدامها فى إنارة النقابة كمرحلة أولى نحو تعميم تلك التجربة على كافة المنشآت والمصالح الحكومية، مؤكدا على أن الطاقة الشمسية من المشروعات الواعدة والصديقة للبيئة والتى سوف تساهم فى تنمية محافظة الوادى الجديد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف ربوح أن إحدى الشركات الكبرى العاملة فى مجال الطاقة الشمسية سوف تفتتح مقرًا لها بالمحافظة بالتعاقد مع فريق من مهندسى المحافظة بهدف دعم المشروعات المنشأة حديثا فى مجالات الزراعة والاستثمار بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ليكون الفرع الاول فى المحافظة كشركة إنتاج للطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية، وهى تجربة ستحقق نجاحا كبيرا فى ظل وجود أكبر نسبة سطوع شمسى على مستوى المحافظة .
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