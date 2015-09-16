أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"جلطات المخ" تتصدر أعمال المؤتمر الثانى لقسم المخ والأعصاب بطب عين شمس

Google+ Print
"جلطات المخ" تتصدر أعمال المؤتمر الثانى لقسم المخ والأعصاب بطب عين شمس "جلطات المخ" تتصدر أعمال المؤتمر الثانى لقسم المخ والأعصاب بطب عين شمس
ينظم قسم المخ والأعصاب بطب عين شمس، المؤتمر السنوى الثانى بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب اليوم الأربعاء والمنعقد فى الفترة من 16 : 17 سبتمبر الجارى.

وقال الدكتور هانى عارف أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس سكرتير عام المؤتمر، إن المؤتمر يناقش أحدث الأبحاث المتعلقة بالجلطات الدماغية والتصلب المتعدد والصرع واضطرابات الحركة والذاكرة، يشارك فى المؤتمر عدد كبير من أطباء المخ والأعصاب من مختلف الجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن الدكتور هانى عارف سيلقى محاضرة عن أهمية العلاج المبكر للجلطة الدماغية لعلاجها وإذابة الجلطة فى الساعات الأولى والأدوية الحديثة المستخدمة الوقاية من الإصابة بالجلطات الدماغية.

وقال إن فعاليات المؤتمر بدأت اليوم بورش عمل بكلية الطب جامعة عين شمس خاصة بأمراض العضلات مثل ضمور العضلات وأهمية التأهيل لحالات الاعصاب وورشة عمل خاصة بالصداع، كما تم عقد ورشة عمل عن رسم المخ والصرع وأمراض النوم، موضحا أن الجلسات العلمية ستبدأ يوم غد الخميس لمناقشة المواضيع السابقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365