"جلطات المخ" تتصدر أعمال المؤتمر الثانى لقسم المخ والأعصاب بطب عين شمس

ينظم قسم المخ والأعصاب بطب عين شمس، المؤتمر السنوى الثانى بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب اليوم الأربعاء والمنعقد فى الفترة من 16 : 17 سبتمبر الجارى.

وقال الدكتور هانى عارف أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس سكرتير عام المؤتمر، إن المؤتمر يناقش أحدث الأبحاث المتعلقة بالجلطات الدماغية والتصلب المتعدد والصرع واضطرابات الحركة والذاكرة، يشارك فى المؤتمر عدد كبير من أطباء المخ والأعصاب من مختلف الجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن الدكتور هانى عارف سيلقى محاضرة عن أهمية العلاج المبكر للجلطة الدماغية لعلاجها وإذابة الجلطة فى الساعات الأولى والأدوية الحديثة المستخدمة الوقاية من الإصابة بالجلطات الدماغية.

وقال إن فعاليات المؤتمر بدأت اليوم بورش عمل بكلية الطب جامعة عين شمس خاصة بأمراض العضلات مثل ضمور العضلات وأهمية التأهيل لحالات الاعصاب وورشة عمل خاصة بالصداع، كما تم عقد ورشة عمل عن رسم المخ والصرع وأمراض النوم، موضحا أن الجلسات العلمية ستبدأ يوم غد الخميس لمناقشة المواضيع السابقة.