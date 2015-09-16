6 ملاحظات على هزيمة مانشستر سيتي من يوفنتوس

تعرض مانشستر سيتي لهزيمة ربما غير متوقعة أمام يوفنتوس نظرا لظروف الفريقين الحالية لكنها معتادة في دوري أبطال أوروبا.

الفريق الإنجليزي الذي يتصدر الدوري في بلاده بالعلامة الكاملة في أول 5 مباريات فشل مجددا في أول اختبار أوروبي قوي أمام يوفنتوس الذي يعاني في الكالتشيو بنقطة واحدة من 3 مباريات.

مجلة فور فور تو نشرت تقريرا عن خمسة أشياء وملاحظات من الهزيمة التي تعرض لها مانشستر سيتي أمام يوفنتوس يقدمها لكم FilGoal.com بالإضافة لملاحظة أخرى.

1 – كوادرادو يبدع

مورينيو منح الجناح الكولومبي كوادرادو فقط 4 مباريات كأساسي خلال الفترة التي قضاها في الفريق قبل أن يتركه ليوفنتوس معللا أن اللاعب يحتاج للوقت من أجل التأقلم على الدوري الإنجليزي.

كوادرادو عاد للكالتشيو من جديد مع يوفنتوس ليزور إنجلترا ويلعب أمام مانشستر سيتي، الجناح الكولومبي سبب إزعاجا كبيرا لكولاروف كما انتزع صيحات جماهير سيتي بعد تمريرة "رابونا" لمانزوكيتش في بداية المباراة.

كوادورادو لعب بحيوية وطاقة كبيرتين كما صنع هدفا لبوجبا ألغي بداعي التسلل، إحصائياته تقول أنه مرر 3 كرات فقط بشكل خاطيء في الثلث الهجومي من 19 تمريرة كما نجح في افتكاك الكرة 3 مرات من 5 محاولات.

2 – هل ينجو سيتي بدون أجويرو؟

ويلفريد بوني البديل الوحيد لسيرخيو أجويرو الذي خرج مصابا في مباراة كريستال بالاس ظهر بمستوى عادي جدا

بوني سدد كرة واحدة فقط على المرمى كما أن نسبة التمرير الصحيحة له 50% فقط، فهل ارتكب سيتي خطأ بالتخلي عن يوفتيتش ودجيكو خلال فترة الانتقالات الماضية؟ ربما الإجابة ستكون نعم.

3 – خط وسط يوفنتوس الجديد

يوفنتوس لعب بخط وسط مكون من ستورارو وبوجبا وهيرنانيس أمام مانشستر سيتي وظهر صلبا للغاية على الرغم من البداية الضعيفة في بطولة الدوري.

يوفنتوس تركه ركيزتين أساسيتين في خط وسطه هما فيدال وبيرلو لكن بالأمس ستورارو لعب دور قاطع الكرات وفاز بـ6 محاولات من 8 فيما لعب هيرنانيس دور التغطية خلف بوجبا الذي كان يساعد في الأدوار الهجومية.

4 – فيرناندينيو

استطاع فيرناندينيو البرازيلي أن يخطف الأضواء في وسط الملعب أمس من زميله يايا توريه وربما أيضا من الفرنسي بول بوجبا.. بداية موسم رائعة للاعب ربما بدأ يثبت أخيرا لماذا دفع فيه مانشستر سيتي 34 مليون إسترليني.

فيرناندينيو دفاعيا بالأمس كان رائعا إذ استطاع الحصول على الكرة في 7 محاولات من 9 فيما لم يفقد الكرة كثيرا من 93 تمريرة فقط 5 كانوا خاطئين.

5 – موراتا رجل المباريات الكبيرة

موراتا بالأمس استطاع أن يخطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة ليثبت بلا شك أنه بات رجل المباريات الكبيرة، في الموسم الماضي كان صاحب هدفين حاسمين أمام ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالإضافة لهدف في النهائي أمام برشلونة.

6 – لا تحكم على أوتاميندي من سعره

صفقة ربما وصلت إلى 30 مليون إسترليني أبرمها مانشستر سيتي بضم أوتاميندي المدافع الأرجنتيني من فالنسيا لصفوفه من أجل تدعيم خط الدفاع الذي تسبب في موسم سيء لسيتي العام الماضي.

أوتاميندي دخل بديلا لكومباني قبل النهاية بـ15 دقيقة قبل أن يسجل يوفنتوس هدف الفوز عن طريق موراتا والذي كان في حراسة من المدافع الأرجنتيني.

أوتاميندي رد فعله كان بطيئا للغاية وتمركزه سيئا لدرجة أن موراتا وجد المساحة الكافية للتسديد بقوة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك جو هارت.

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نجد هنا أن أوتامينيدي أيضا خرج بعيدا عن مركزه في قلب الدفاع كما أن عودته للتغطية أمام المهاجم الوحيد من باراجواي كانت بطيئة للغاية.

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الدوري الإنجليزي يمتاز بالسرعة.. اللعب فيه يحتاج لرد فعل أسرع من أوتامينيدي، ربما بناء الهجمة في إسبانيا يأخذ وقتا أطول من إنجلترا التي قد تعتمد أحيانا على كرة واحدة طولية وهذا يحتاج عملا إضافيا من المدافع الأرجنتيني وإلا...