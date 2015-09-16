أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا - سبورتنج لشبونة يعلن انتقال شيكابالا للزمالك

Google+ Print
رسميا - سبورتنج لشبونة يعلن انتقال شيكابالا للزمالك رسميا - سبورتنج لشبونة يعلن انتقال شيكابالا للزمالك

أعلن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي يوم الأربعاء عن انتقال لاعبه محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلى صفوف فريقه السابق الزمالك.

وكان الزمالك قد تأخر في إرسال أموال الدفعة الأولى من قيمة انتقال اللاعب لهم، وكانت الصفقة مهددة بالتأجيل إلى يناير المقبل.

ولكن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك قد أكد أن ناديه قام بإرسال الدفعة الأولى من قيمة ضم شيكابالا وأنه لا يوجد أي قلق على إتمام الصفقة.

وأوضح النادي البرتغالي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن شيكابالا عاد للزمالك مقابل 650 ألف دولار.

هذا بالإضافة إلى حصول النادي البرتغالي على نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب مستقبلا لأي نادي.

يذكر أن شيكابالا قد انضم للإسماعيلي قادما من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع