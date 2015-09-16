رسميا - سبورتنج لشبونة يعلن انتقال شيكابالا للزمالك

أعلن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي يوم الأربعاء عن انتقال لاعبه محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلى صفوف فريقه السابق الزمالك.

وكان الزمالك قد تأخر في إرسال أموال الدفعة الأولى من قيمة انتقال اللاعب لهم، وكانت الصفقة مهددة بالتأجيل إلى يناير المقبل.

ولكن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك قد أكد أن ناديه قام بإرسال الدفعة الأولى من قيمة ضم شيكابالا وأنه لا يوجد أي قلق على إتمام الصفقة.

وأوضح النادي البرتغالي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن شيكابالا عاد للزمالك مقابل 650 ألف دولار.

هذا بالإضافة إلى حصول النادي البرتغالي على نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب مستقبلا لأي نادي.

يذكر أن شيكابالا قد انضم للإسماعيلي قادما من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.