بالصور: ميسون أبو أسعد جريئة بالأبيض والبرونزاج

دمشق - سيدتي نت

قبل أيام، خضعت ميسون أبو أسعد إلى جلسة تصوير صيفية ظهرت فيه بفستان أبيض وبشرة برونزية وحصلت عليها "سيدتي نت" بشكل خاص وحصري.

عن هذه الإطلالة تقول ميسون أبو أسعد في تصريح لـ"سيدتي نت" إن الصيف والشمس يوحيان لي بالتحدي والجرأة، فارتداء الأزياء البيضاء تحمل تحدياً لأن هذا اللون يبرز العيوب في الجسم، لذلك ليس من السهل ارتداؤه، ورغم عدم انقطاعي عن الرياضة إلا أنني ضاعفت التمارين قبل فترة من جلسة التصوير والتزمت بوجبات خفيفة.

وأكدت النجمة السورية أن الفستان الطويل يضفي حضوراً وأناقة، مضيفة: قررت أنا ومصممة المكياج والستايلست عدم المبالغة في الإكسسوار والتركيز على اعتماد اللون الأبيض ليبرز جمالي، واخترت وردة صيفية للشعر، وإكسسوار برونزي هادئ بدون لمعة، وركزت على ماكياج من ذات اللون ورسمت العينتين بقوة.

وتابعت: "أنا في حياتي اليومية لا أضع الماكياج، ولكنني أسلّم نفسي للمبدعة ردينة ثابت لأني أثق بلمساتها واختيارها لنوع الماكياج الملائم للأزياء، وأصبحت تعرف تفاصيل وجهي جيداً، لذلك لديها القدرة على إضفاء لمسات جديدة في كل مرة دون أن أخاف، علماً أن المصور ستيف أحمد ركز على عدة زوايا جمالية سوء بالمكان أو حركة الجسد، واعتمد مصفف الشعر عفيف حولي شعر غجري مفرود ليضفي حركة على الفستان، ويتناغم مع المكياج".

وختمت أبو أسعد حديثها عن جلسة التصوير بالقول:" المكان خدمنا كثيراً، وأتقدم بالشكر الكبير لإدارة الـArt Haous وتحديداً السيد غياث مشنوق إتاحة هذا المتحف أمامنا، إفساح المجال لنا للتصوير أمام لوحات ثمينة جداً، مثل لوحة الفنان العالمي ياسر حمود، أعتز بهذا المكان ومقتنياته".