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ضبط سيارة ملاكى محملة بالأسلحة قبل تهريبها إلى أسيوط

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ضبط سيارة ملاكى محملة بالأسلحة قبل تهريبها إلى أسيوط ضبط سيارة ملاكى محملة بالأسلحة قبل تهريبها إلى أسيوط
أحبطت الأجهزة محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة إلى أسيوط، وضبطتها فى الفيوم داخل سيارة ملاكى على طريق القاهرة - أسيوط الغربى.

تلقى اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من العميد هشام رشاد مفتش الأمن العام والعقيد محمد صابر مدير إدارة الطرق والمنافذ بضبط السيارة الملاكى رقم" 9278 ج ه ر" قيادة "مصطفى.ك.أ" 33 سنة من مطروح – ومتجها بها إلى أسيوط وبتفتيشها بدقة عثر على مخزن سرى يحوى 75 بندقية خرطوش و80 خزينة آلية فارغة، وباستجوابه اعترف أنه كان فى طريقه لتسليمها لعملاء بمركز ديروط فى أسيوط .

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيق .

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