ضبط سيارة ملاكى محملة بالأسلحة قبل تهريبها إلى أسيوط

أحبطت الأجهزة محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة إلى أسيوط، وضبطتها فى الفيوم داخل سيارة ملاكى على طريق القاهرة - أسيوط الغربى.

تلقى اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من العميد هشام رشاد مفتش الأمن العام والعقيد محمد صابر مدير إدارة الطرق والمنافذ بضبط السيارة الملاكى رقم" 9278 ج ه ر" قيادة "مصطفى.ك.أ" 33 سنة من مطروح – ومتجها بها إلى أسيوط وبتفتيشها بدقة عثر على مخزن سرى يحوى 75 بندقية خرطوش و80 خزينة آلية فارغة، وباستجوابه اعترف أنه كان فى طريقه لتسليمها لعملاء بمركز ديروط فى أسيوط .

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيق .