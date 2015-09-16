ضبط رقيب شرطة لتزعمه تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية بالغربية

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية من القبض على تشكيل عصابى يتزعمه رقيب شرطة بالحماية المدنية بالمحلة تخصص فى سرقة الدراجات النارية واعترف رقيب الشرطة بارتكاب 3 وقائع سرقات بالاشتراك مع المتهم الثانى الهارب وارشد عن مكان إخفاء المسروقات.

كانت البلاغات قد تعددت أمام اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، بتكرار حوادث سرقة الدراجات النارية، فقرر تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات تلك الوقائع، تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، ضم ضباط إدارة البحث الجنائى والمقدم وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، والرائد أحمد الهرميل، رئيس مباحث قسم ثان طنطا وضباط وحدة مباحث القسم، ووردت معلومات لفريق البحث بقيام السيد جلال ا ش 37سنة رقيب شرطة بقسم الحماية المدنية بالمحلة، وإبراهيم ع ا 32سنة عاطل مقيمان بقرية شونى مركز طنطا بالاشتراك فيما بينهما وتكوين تشكيل عصابى بزعامة رقيب الشرطة تخصص فى سرقة الدراجات النارية.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقات وتم ضبط المسروقات بعد إرشاد المتهم عن مكان إخفائها، وتحرر المحضر 35600 جنح مركز طنطا، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة ضبط وإحضار المتهم الثانى.