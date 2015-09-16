"التموين" تشن حملة على محال بيع المشغولات الذهبية المغشوشة بالجيزة

شن رجال المباحث بالإدارة العامة لشرطة التموين بالجيزة، حملة أمنية مكبرة على محال بيع المشغولات الذهبية المغشوشة.

كانت وردت معومات لمباحث التموين تفيد بقيام بعض ملاك محلات بيع المشغولات الذهبية والفضية بمناطق "العجوزة ، 6 أكتوبر" بمحافظة الجيزة، بحيازة وعرض مشغولات ذهبية وفضية مغشوشة وغير مدموغة بدمغات حكومية وبعضها وارد الخارج، متهربين من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، الأمر الذى يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى للبلاد، مدخلين الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومحققين من جراء ذلك أرباح طائلة غير مشروعة .

قامت اليوم مجموعات عمل من ضباط الإدارة ترافقها لجان من مفتشى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمداهمة المحلات المتحرى عنها، أسفرت عن ضبط مدير مسئول عن محل المصوغات الذهبية بمدينة 6 أكتوبر وكيلو و620 جرام مشغولات غير مدموغة بدمغات حكومية.

كما تم ضبط صاحب محل فضيات للمشغولات الذهبية بمول شهير وكيلو 209 جرام مشغولات فضية غير مدموغة، ومدير مسئول عن محل للمشغولات الفضية بدائرة قسم أول أكتوبر وكيلو و200 جرام، ومدير مسئول عن محل للمشغولات الذهبية وبحيازته 528 جرام مشغولات ذهبية غير مدموغة بدمغات حكومية، ومالك محل مشهور للمصوغات الذهبية بدائرة قسم شرطة العجوزة لحيازته 317 جرام مصوغات ذهبية غير مدموغة بدمغات حكومية .