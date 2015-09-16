أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"التموين" تشن حملة على محال بيع المشغولات الذهبية المغشوشة بالجيزة

Google+ Print
"التموين" تشن حملة على محال بيع المشغولات الذهبية المغشوشة بالجيزة "التموين" تشن حملة على محال بيع المشغولات الذهبية المغشوشة بالجيزة
شن رجال المباحث بالإدارة العامة لشرطة بالجيزة، حملة أمنية مكبرة على محال بيع المشغولات الذهبية المغشوشة.

كانت وردت معومات لمباحث التموين تفيد بقيام بعض ملاك محلات بيع المشغولات الذهبية والفضية بمناطق "العجوزة ، 6 أكتوبر" بمحافظة الجيزة، بحيازة وعرض مشغولات ذهبية وفضية مغشوشة وغير مدموغة بدمغات حكومية وبعضها وارد الخارج، متهربين من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، الأمر الذى يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى للبلاد، مدخلين الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومحققين من جراء ذلك أرباح طائلة غير مشروعة .

قامت اليوم مجموعات عمل من ضباط الإدارة ترافقها لجان من مفتشى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمداهمة المحلات المتحرى عنها، أسفرت عن ضبط مدير مسئول عن محل المصوغات الذهبية بمدينة 6 أكتوبر وكيلو و620 جرام مشغولات غير مدموغة بدمغات حكومية.

كما تم ضبط صاحب محل فضيات للمشغولات الذهبية بمول شهير وكيلو 209 جرام مشغولات فضية غير مدموغة، ومدير مسئول عن محل للمشغولات الفضية بدائرة قسم أول أكتوبر وكيلو و200 جرام، ومدير مسئول عن محل للمشغولات الذهبية وبحيازته 528 جرام مشغولات ذهبية غير مدموغة بدمغات حكومية، ومالك محل مشهور للمصوغات الذهبية بدائرة قسم شرطة العجوزة لحيازته 317 جرام مصوغات ذهبية غير مدموغة بدمغات حكومية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة