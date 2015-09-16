النيابة تجرى معاينة تصويرية لواقعة سرقة سبائك ذهب من مصلحة سك العملة

أجرى المستشار إسماعيل بهاء مدير نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، معاينة تصويرية من جانب العامل المتهم الرئيسى فى واقعة سرقة السبائك الذهبية بمصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية .

كان المتهم الأول وائل محمد فرج، سباك، اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، مشيراأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية، أن عبد الرحمن محمد مهدى على، رئيس قسم السحب بالمصلحة ، طلب منه تنفيذ الواقعة، وسهل مهمته بأنه ترك له بلكونة الهيئة مفتوحة فتسلل من السطح لها ودخل مباشرة وسلك سلم داخلى بعيد عن كاميرات المراقبة يوصله إلى غرفة خزينة السبائك الذهبية .

وتمكن من الاستيلاء على مفاتيح الخزانة لأنه يعلم أن أمين الخزنة يترك مفاتيحها فى درج المكتب، فاستغل ذلك واستولى على 36 سبيكة ذهبية، 4 سبائك فضة، أقراص ذهب وعملات تذكارية، وبدأ يخفى مضبوطاته على السطح واستمر يوما كاملا ينقل المسروقات بالسطح.

وأضاف المتهم أن رئيس القسم اتفق معه على ترك سيارته بالخارج بحجة أنها معطلة واستغل منصبه كرئيس للمصلحة بأنه لا يفتش وبدأ يربط المسروقات حول جسمه" بأكياس قمامة كبيرة وإخراجها فى سيارته الخاصة.