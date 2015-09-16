أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إخلاء سبيل مهندسين متهمين بتزوير خرائط تقسيم أراضى بمنشأة ناصر

Google+ Print
إخلاء سبيل مهندسين متهمين بتزوير خرائط تقسيم أراضى بمنشأة ناصر إخلاء سبيل مهندسين متهمين بتزوير خرائط تقسيم أراضى بمنشأة ناصر
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار شريف سلامة وسكرتارية عمرو الشاهد، إخلاء سبيل مهندسين متهمين بتزوير خرائط تقسيم أراضى لصالح رجل أعمال بحى منشأة ناصر، بكفالة 10 آلاف جنيه .

ومن ناحية أخرى استأنفت النيابة العامة على القرار، فتم تأجيل تنفيذ القرار لصباح غد .

كانت معلومات وردت للواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بأن هناك مهندسين بحى المنشأة ساعدوا رجل الأعمال فى الاستيلاء على قطعة أرض وتقسيمها وبيعها للغير.

وأثبتت التحريات برئاسة العقيد آسر كمال رئيس مباحث المرافق وعضوية المقدم رأفت زمزم أن " و"م، ع" "م، م" والمحبوس على ذمة قضية ويعملون بحى منشأة ناصر أنهم قاموا بالتزوير فى محرر رسمى والتربح من وظيفتهم عن طريق قيامهم بإعداد خريطة مشروع تقسيم أراض تبلغ مساحتها 142 ألف متر مربع خلال أغسطس 2012، واعتماد التقسيم بشعار الجمهورية من رئيس الحى آنذاك.

وقاموا بذلك بالمخالفة لأحكام المادة 20 من قانون 119 لسنه 2008 والتى تنص أن الجهة المنوط بها إعداد مشروع التقسيم هى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، ويتم اعتمادها بقرار من المحافظة.

يذكر أن أحمد لبيب رئيس نيابة غرب القاهرة الكلية، أمر بتشكيل لجان من محافظة القاهرة؛ لفحص دورة خرائط تقسيم الأراضى لصالح رجل أعمال فى واقعة تسهيل مهندسين استيلاء رجال أعمال على أراضى بمنطقة منشأة ناصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365