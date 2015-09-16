أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع سيدة حامل على يد شقيقها أثناء مشاجرة بأسيوط

Google+ Print
مصرع سيدة حامل على يد شقيقها أثناء مشاجرة بأسيوط مصرع سيدة حامل على يد شقيقها أثناء مشاجرة بأسيوط
لقيت سيدة حامل بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط فى أسيوط مصرعها، بعد أن قام شقيقها بطعنها بآلة حادة أثناء فض مشاجرة بين شقيقها ووالدها بسبب مطالبة الأول للثانى بالحصول على مبلغ مالى لشراء المخدرات.

حيث تلقى اللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من رئيس مباحث منفلوط يفيد بوصول" ن . ر.ص " ٢٢ سنة متزوجة (حامل) إلى مستشفى منفلوط المركزى وبها عدة طعنات بسنجة فى بطنها وتوفيت هى والجنين عقب ساعات من وصولها المستشفى .

وبسؤال والدها اتهم نجله بطعنها اثناء محاولاتها إنهاء خلاف نشب بينه وبين المتهم " احمد " ١٩ سنة عاطل بسبب رغبته فى الحصول على ٢٠٠ جنيه لشراء المخدرات وفر هاربا، تم تحرير محضر بذلك وجارى ضبطه والتصريح بدفن الجثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365