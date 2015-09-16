مصرع سيدة حامل على يد شقيقها أثناء مشاجرة بأسيوط

لقيت سيدة حامل بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط فى أسيوط مصرعها، بعد أن قام شقيقها بطعنها بآلة حادة أثناء فض مشاجرة بين شقيقها ووالدها بسبب مطالبة الأول للثانى بالحصول على مبلغ مالى لشراء المخدرات.

حيث تلقى اللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من رئيس مباحث منفلوط يفيد بوصول" ن . ر.ص " ٢٢ سنة متزوجة (حامل) إلى مستشفى منفلوط المركزى وبها عدة طعنات بسنجة فى بطنها وتوفيت هى والجنين عقب ساعات من وصولها المستشفى .

وبسؤال والدها اتهم نجله بطعنها اثناء محاولاتها إنهاء خلاف نشب بينه وبين المتهم " احمد " ١٩ سنة عاطل بسبب رغبته فى الحصول على ٢٠٠ جنيه لشراء المخدرات وفر هاربا، تم تحرير محضر بذلك وجارى ضبطه والتصريح بدفن الجثة.