حجز سيدة متهمة بقتل طفلتها وإلقائها فى القمامة بمنشأة ناصر للتحريات

أمر عزيز الشافعى، وكيل نيابة منشأة ناصر، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، بحجز ربة منزل متهمة بقتل طفلتها وإلقائها فى منطقة تجميع قمامة، على ذمة التحريات.

كان قسم منشأة ناصر تلقى بلاغًا من أسامة بدر، صاحب محل، بعثور محسن زاهى، جامع قمامة، على جثة طفل حديث الولادة بمنطقة تجميع القمامة بمزلقان المساكن.

بالانتقال عثر على جثة طفل ذكر حديث الولادة وبمناظرته تبين أن الحبل السرى مربوط ولا توجد إصابات ظاهرية، تم نقل الجثة لمشرحة النيابة.

وكشفت جهود البحث بإشراف اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، أن والدته آية حسين، ربة منزل، تخلت عنه وتركته بمكان العثور.

وباستهدافها تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت أنها ارتبطت بأحد الأشخاص ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وأنه عاشرها معاشرة الأزواج، وعقب ولادة الطفل تخلى عنها بمنطقة العثور فتخلصت من المولود.

وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، بتحرير ملحق للمحضر الأصلى وإحالة المتهمة إلى النيابة العامة للتحقيق.