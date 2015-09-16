الأسد يرفض فى مقابلة مع وسائل إعلام روسية مطالبات تخليه عن الحكم

رفض الرئيس السورى بشار الأسد مطالبات المعارضة والغرب له بالتنحى عن منصبه، وفى مقابلة مع وسائل إعلام روسية رسمية نشرت اليوم الأربعاء، قال الأسد إنه لن يرضخ للولايات المتحدة ولن يتخلى عن منصبه.

وأوضح الأسد :" إذا أراد الشعب، بقاء الرئيس، فينبغى أن يظل، وإذا رفضه الشعب فعليه أن يرحل على الفور"، كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد صرح مؤخرا بأن الأسد مستعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، غير أن الأسد لم يتطرق فى حديثه إلى هذا الموضوع.

يذكر أن بوتين يقترح تشكيل تحالف دولى كبير بمشاركة الجيش السورى فى الحرب على تنظيم الدولة لكن الغرب يرفض هذا المقترح، وامتدح الأسد موقف روسيا فى الصراع فى بلاده واصفا الموقف الروسى بالحيادي، ولم يعلق على التقارير التى تحدثت عن تقديم روسيا لمساعدات عسكرية إلى سورية.

وعن الدور الإيراني، نفى الأسد إرسال إيران قوات إلى بلاده وقال إن إيران "أرسلت تجهيزات عسكرية وهناك تبادل للخبراء العسكريين بين سورية وإيران"

من جانبه نفى الناطق الرئاسى الروسى دميترى بيسكوف طرح بلاده خطة فى عام 2012 لحل الأزمة السورية تشمل تنحى الرئيس السورى بشار الأسد، وقال بيسكوف ، رد على سؤال وجهه له صحفيون، اليوم الأربعاء، إن "روسيا لا تنشغل بتغيير الأنظمة، ولم تتقدم بأى اقتراح بشأن تنحى أحد عن السلطة، بحسب وكالة سبوتنيك.

وقال بيسكوف إن "روسيا ما برحت تعلن منذ بداية الأزمة السورية أن مستقبل الشعب السورى لا يحدده إلا الشعب السورى بنفسه من خلال الإجراءات الديمقراطية".

كانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قد ذكرت اليوم الاربعاء نقلا عن رئيس فنلندا السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام، مارتى إهتيساري، قوله إن مندوب روسيا، فيتالى تشوركين، طرح خطة عام 2012 من ثلاث نقاط، وتتضمن اقتراحا بتخلى الأسد عن السلطة فى مرحلة ما، بعد البدء بإجراء مفاوضات بين النظام والمعارضة. وحسب الصحيفة، فإن هذه النقاط هى الامتناع عن تسليح المعارضة، والعمل على فتح حوار بين المعارضة والأسد فى الحال، وإيجاد صيغة مناسبة لتنحى الرئيس الأسد عن الحكم.

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