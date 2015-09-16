إطلاق سراح 2 من بين 18 عاملا تركيا مختطفا فى بغداد

قال السفير التركى فى بغداد فاروق كايماكجي، اليوم الأربعاء، إن اثنين من 18 عاملا تركيا اختطفوا فى بغداد هذا الشهر أفرج عنهما قرب مدينة البصرة بجنوبى العراق، مضيفا أنها فى صحة جيدة - بحسب وكالة أنباء جيهان التركية.

وكان نائب رئيس الوزراء التركى نعمان كورتولموش قد قال فى الثانى من سبتمبر الجارى إن "18 من مواطنينا قد تم اختطافهم فى بغداد، ونحن على تعاون وثيق مع السلطات فى هذا الشأن"، معربا عن أمله فى أن تنتهى هذه القضية "بشكل إيجابي".

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش أن مجموعة المواطنين الأتراك المختطفين تضم 14 عاملا وثلاثة مهندسين ومحاسب مجموعة "نورول" للإنشاءات، وقال بيلغيتش فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية "أبلغنا بأن العمال الأتراك فصلوا عن الذين يحملون جنسيات أخرى عند الخطف واستهدفوا بالتحديد".

يشار إلى أن "نورول" هى مجموعة صناعية تعمل بشكل خاص فى قطاع البناء والأشغال العامة وكذلك فى مجالات الطاقة والسياحة.

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