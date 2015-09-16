أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إطلاق سراح 2 من بين 18 عاملا تركيا مختطفا فى بغداد

Google+ Print
إطلاق سراح 2 من بين 18 عاملا تركيا مختطفا فى بغداد إطلاق سراح 2 من بين 18 عاملا تركيا مختطفا فى بغداد
قال السفير التركى فى بغداد فاروق كايماكجي، اليوم الأربعاء، إن اثنين من 18 عاملا تركيا اختطفوا فى بغداد هذا الشهر أفرج عنهما قرب مدينة البصرة بجنوبى العراق، مضيفا أنها فى صحة جيدة - بحسب وكالة أنباء جيهان التركية.

وكان نائب رئيس الوزراء التركى نعمان كورتولموش قد قال فى الثانى من سبتمبر الجارى إن "18 من مواطنينا قد تم اختطافهم فى بغداد، ونحن على تعاون وثيق مع السلطات فى هذا الشأن"، معربا عن أمله فى أن تنتهى هذه القضية "بشكل إيجابي".

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش أن مجموعة المواطنين الأتراك المختطفين تضم 14 عاملا وثلاثة مهندسين ومحاسب مجموعة "نورول" للإنشاءات، وقال بيلغيتش فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية "أبلغنا بأن العمال الأتراك فصلوا عن الذين يحملون جنسيات أخرى عند الخطف واستهدفوا بالتحديد".

يشار إلى أن "نورول" هى مجموعة صناعية تعمل بشكل خاص فى قطاع البناء والأشغال العامة وكذلك فى مجالات الطاقة والسياحة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365