الإسماعيلي لـ في الجول: لاعب واحد قد يدفعنا للمخاطرة بإقصاء السولية من قائمتنا

يؤمن محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي بأنه يضمن عدم لعب عمرو السولية في مصر بقميص أخر غير الدراويش. لكنه قد يضحي بهذا الضمان من أجل لاعب واحد.

الإسماعيلي حتى الآن يضع عمرو السولية قائمة الفريق، وذلك في محاولة من النادي لمنع نجم فريق الشعب الإماراتي من العودة إلى مصر مع فريق أخر غير الدراويش.

وأكد أبو السعود لـFilGoal.com "انتهت صفقات النادي لأن قائمة الفريق ليس بها مكان للقيد".

ثم استدرك "لكن لدينا إمكانية استبدال لاعب. طبعا وقتها سيكون عمرو السولية الذي رحل إلى الشعب الإماراتي".

وأضاف "ستكون مخاطرة بأن نستبدل السولية ونستبعده من قائمتنا. لكن سنأخذ هذه المخاطرة في حالة واحدة فقط".

وكشف "لو تعاقدنا مع صلاح ريكو من اتحاد الشرطة وقتها سنستبعد عمرو السولية من حساباتنا".

وكان رئيس الاسماعيلى قد سبق وصرح بأن النادي قيد السولية في قائمته وقرر عدم رفع اسمه كأحد الضمانات لعدم عودة اللاعب.

رئيس الإسماعيلي أيضا أوضح في تصريحات تلفزيونية سابقة بأن هدفه من هذه الخطوة أن يكون اللاعب قد تم قيده في فريقين هذا الموسم وبالتالي لا يستطيع الرحيل إلى ناد ثالث خلال الموسم.