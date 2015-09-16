مدرب أورلاندو بايرتس: الأهلي ليس قوي مثل الزمالك.. لدينا فرصة للفوز عليهم

يؤمن إريك تينكلر المدير الفني لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أن الأهلي ليس في قوة غريمه الزمالك وأن فريقه لديه فرصة للتغلب على الفريق الأحمر في نصف نهائي الكونفدرالية.

ويستعد أورلاندو بايرتس لملاقاة الأهلي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية في السادس والعشرين من الشهر الجاري، قبل أن يحل عليه ضيفا في القاهرة في الرابع من أكتوبر المقبل.

وكان الزمالك قد تغلب على أورلاندو بأربعة أهداف لهدف قبل عدة أيام في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية من البطولة.

وتحدث مدرب أورلاندو لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية قائلا:"مباراة ستكون صعبة".

واستدرك"لكن أنا أعتقد إنه بلا شك الزمالك هو الفريق الأفضل، الأهلي ليس في مثل قوته ولدينا فرصة جيدة للفوز عليهم في نصف النهائي".

وأكمل"سيكون علينا أن نسجل أهدافا خلال لقاء الذهاب دون استقبال أي هدف، وأن نذهب للقاهرة ونحن لدينا أفضلية من أجل التأهل للنهائي".

في الوقت ذاته أشار المدير الفني لأورلاندو أن فريقه يرغب في الثأر من الأهلي بعد الهزيمة التي مني بها على يده في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2013.

وواصل"ستكون مباراة صعبة، خاصة وإنه حات وقت رد الدين بعد أن خسرنا من الأهلي في نهائي دوري الأبطال قبل عامين".

وتابع"مع بداية المسابقة كان كل اللاعبين يرغبون في ملاقاة الأهلي، والآن الفرصة قد جاءت لهم وعليهم أن يستغلوها جيدا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".