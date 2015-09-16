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مدافع أورلاندو يحدد شرطا واحدا يساعدهم على هزيمة الأهلي

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مدافع أورلاندو يحدد شرطا واحدا يساعدهم على هزيمة الأهلي مدافع أورلاندو يحدد شرطا واحدا يساعدهم على هزيمة الأهلي

يرى نتسيكيليلو نياوزا مدافع أورلاندو بايرتس أن فريقه عليه تحسين الأداء الدفاعي إذا ما أراد عبور عقبة الأهلي في نصف نهائي الكونفدرالية.

ويستعد أورلاندو بايرتس لملاقاة الأهلي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية في السادس والعشرين من الشهر الجاري، قبل أن يحل عليه ضيفا في القاهرة في الرابع من أكتوبر المقبل.

وخلال دور المجموعات لم يتلق أورلاندو إلا ستة أهداف جاءت كلها بأقدام لاعبي الزمالك، بعد الهزيمة ذهابا في جنوب إفريقيا بهدفين لهدف، وإيابا في القاهرة بأربعة أهداف لهدف.

وتحدث نياوزا لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية قائلا:"علينا تدارك الأخطاء التي ارتكبناها خلال المباريات الأخيرة إذا ما أردنا التغلب على الأهلي".

وأضاف"مباراة الزمالك الأخيرة كانت درسا قويا لنا، ولقد تعلمنا منها كثيرا، ويجب أن نصحح كل الأخطاء التي وقعنها فيها خلال التدريبات المقبلة".

وواصل"مباراة الذهاب في ملعبنا أمام الأهلي ستكون هامة جدا فهي تعطينا ميزة كبيرة".

وأوضح"تلك المباراة سوف تحدد إذا ما كنا سوف ننجح في التأهل للنهائي أم لا، لذلك

فالمباراة ستكون حاسمة جدا يجب أن نقدم أفضل ما لدينا خلال ذلك اللقاء".

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فيديو اليوم السابع