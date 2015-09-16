وزيرة خارجية المكسيك تقدم التعازى فى الضحايا المصريين وتؤكد دعمها للمصابين

تقدمت وزيرة خارجية المكسيك، كلوديا ماسيو، بالشكر للحكومة والسلطات المصرية على التعاون، وتيسير تحقيق أهداف زيارتها، قائلة: "سوف نعمل معهم للخروج بالنتائج المرجوة، ونريد مساعدة الشعب المصرى والمكسيكى على التحرك قدمًا فى العلاقات بعد هذا الحادث المؤسف، ونعرب عن تعازينا للشعب المصرى فى المصريين، الذين لقوا حتفهم فى هذا الحادث".

وقالت وزير الخارجية المكسيكية، فى مؤتمر صحفى مع نظيرها المصرى، زيارتى لمصر كانت زيارة محاطة بالحدث المؤسف، الذى وقع الأحد الماضى وأودى بحياة 8 مكسيكين وأصاب 6 آخرين، وجئت لأقف بجانب المصابين ونقدم لهم ما يحتاجون إليه، والأهم أننى أحضرت معى أفرادا من أسرهم لمساعدتهم على التغلب على أزمتهم".

- وزيرة خارجية المكسيك: الرئيس انيريكى بينيتو يزور القاهرة لمتابعة التحقيقات

>

- وزيرة خارجية المكسيك: نطالب بتحقيق شامل ونتائج سريعة فى حادث الواحات

>

- شكرى فى مؤتمر مشترك مع نظيرته المكسيكية: كنت أتمنى لقاءً فى ظروف أفضل

>

- بدء المؤتمر الصحفى المشترك بين سامح شكرى ووزيرة خارجية المكسيك

>

>