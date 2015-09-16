متظاهرو "الصحفيين" يشعلون النيران فى علم إسرائيل على سلالم النقابة

أشعل عدد من المتظاهرين على سلالم نقابة الصحفيين، مساء اليوم الأربعاء، النيران فى علم إسرائيل، احتجاجا على اقتحام الكيان الصهيونى لساحة المسجد الأقصى.

وردد المشاركون فى الوقفة هتافات منها "هنرددها جيل ورا جيل بنعاديكى يا إسرائيل، يا فلسطينى يا فلسطينى همك همى دينك دينى"، فى حين تواجد عدد من رجال مباحث قسم قصر النيل على الرصيف الموازى لنقابة الصحفيين.

- وقفة أمام "الصحفيين" احتجاجًا على اعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى

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