عندما يحيّرك الاختيار! الحل في محلات سيفورا

سواء أكنت تشعرين بالجفاف أو بإرهاق السفر أو لا تشعرين بأنّك تبدين بأبهى حلّة، تقدّم لك باقة ماسكات When في محلات سيفورا المميّزة الماسك الذي تحتاجين إليه لمنح بشرتك العناية الحنونة والمحبّة التي تلزمها.

تضمّ باقة ماسكات When المميّزة 5 ماسكات. وهي تسمح لك بتجربة كلّ ماسك ضمن مجموعتها. حوّلي بشرتك الباهتة إلى آية من الجمال بطريقة سريعة وسهلة.

تتميّز ماسكات When للوجه بطبقة عالية الجودة حاملة للسيروم من السيليلوز الحيوي ومصنوعة من جوز الهند. وهي رقيقة للغاية وتعمل بلطف وفعالية لنقل مكوّنات السيروم الرئيسية إلى بشرتك.

تضمّ باقة When المميّزة 5 ماسكات فاخرة:

ماسك When Travelmate لإنعاش البشرة بعد السفر

ماسك When Makeup Base للمساعدة على ترطيب البشرة وتنعيمها

ماسك When 10:00 PM لإعادة النشاط إلى البشرة المتعبة

ماسك When Snow Magic لمنح بشرتك الإشراق عندما تبدو باهتة وشاحبة

ماسك When The Last Choice لترطيب البشرة وإنعاشها بشكل فوري

ماسكات When سهلة الاستعمال لتدلّلي نفسك بها بسرعة واسترخاء أينما كنت. إنّها ماسكات للوجه سهلة وبسيطة الاستعمال، جاهزة لبشرتك في أيّ لحظة. افتحي الغلاف ثمّ تخلّصي من الورق والبلاستيك وضعي الماسك مباشرة على بشرة نظيفة وجافّة. انزعي الماسك بعد 30 دقيقة وتخلّصي منه. لا حاجة إلى غسل الوجه. دلّكي باقي السيروم حتي يمتصّه الوجه والرقبة لتحصلي على بشرة مشرقة ومنتعشة! احصلي على باقة ماسكات When المميّزة لتستمتعي بـ 5 تجارب ثورية للعناية بالبشرة.

*ماسكات When Face Masks غير متوفّرة بشكل منفصل وتُباع فقط ضمن باقة خاصّة تضمّ 5 ماسكات للوجه.