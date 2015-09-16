مستحضرات العناية بالبشرة التي تلزمك لهذا الموسم

عند بداية موسم جديد، لا يكفي أن تجددي حقيبة المكياج، بل عليك أن تختاري كريمات العناية بالبشرة المناسبة لتأمين الحماية والترطيب اللازمين والحفاظ على إشراق وجهك. اخترنا لك 6 مستحضرات أساسية للعناية بالبشرة في هذا الفصل:

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1.يجمع هذا المستحضر بين مزيج مثبت الفعالية من الطين وبودرة الفحم لإزالة لمعان البشرة وتخليصها من الأوساخ والشوائب على الفور. لا تترددي في تجربة هذا القناع لتنظيف عميق.

قناع تنظيف البشرة " بور ريفاينيغ سوليوشنس كاركول ماسك" Pore Refining Solutions Charcoal Mask من "كلينيك" Clinique

2.تحتوي هذه الكأس على الكافيار اللازم لشد البشرة وتعزيز تماسكها. هذا المستحضر الفاخر يغذي بشرتك من الداخل ويعيد إليها الإشراق الدائم.

كريم للوجه " كافيار سبيكتاكولور" Caviar Spectaculaire من "لا بريريه" La Prairie

3.سيروم جديد يحسن تناغم الخلايا وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من خلاصة زهرة اللونغوزا ذات الفعالية القصوى.

سيروم " كابتور توتال" Capture Totale من" ديور" Dior

4.بلسم تفتيح البشرة بتركيبة مبتكرة يوحد لون البشرة ويقلل من مظهر البقع الداكنة والعيوب. مع فلتر حماية من أشعة الشمس SPF 50، يحمي ضد الأشعة فوق البنفسجية.

ب ب كريم " كريسانت وايد فول سايكل برايتنيغ ب ب كريم" من "ايستي لودر" Estee Lauder

5.مستحضر يساهم في تكوين الإلستين والكولاجين من خلال خلايا النسيج الليفي. ويساعد هذا التحفيز على تقوية الأنسجة في منطقة محيط العين الضعيفة.

كريم العين " أبييه رويال ريبارينغ كونساتريت" Abeille Royale Repairing Concentrate من "غيرلان" Guerlain

6.تحتاجين من وقت إلى آخر إلى تدليك بشرتك بقناع يساعد على شد الوجه واستعادة شبابه عبر التخلص من كل التراكمات والخلايا الميتة.

قناع تدليك وشد الوجه " لو ليفت ماسك دو ماساج" Le Lift Masque De Massageمن "شانيل"

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