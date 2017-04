10 صيحات صادمة لجمالك من عروض نيويورك

انتشرت صيحات غريبة جداً في عالم الجمال خلال عروض NYFW لربيع 2016. اخترنا لك أغرب 10 تسريحات ومكياجات، تابعي الصور وشاركينا رأيك إذا كنت تجرؤين على اعتماد هذه الصيحات.

1. Sky Ferreira والشعر الأزرق

شعر بلون قوس قزح، من إطلالات Sky Ferreira التي ظهرت على منصات Adam Selman وGivenchy. وهذا أكبر دليل على أن الشعر الأزرق الذي كان من أساسيات الموضة في الموسم الماضي لا يزال في منصبه وبقوة.

2. Hood By Air

وضعت MAC في Inge Grognard خطوطاً باللونين البرتقالي والأبيض فوق العين، ومررت المكياج الرمادي عبر عظام الوجه والجبهة لتسليط الضوء على هذه المنطقة.

3. المجوهرات على الوجه

أثارت McGrath صيحة قوية في عالم الجمال عندما علقت جواهر فيكتوريا على وجوه العارضات في خريف جيفنشي 2015، إلا أن هذه الموضة الجنونية لم تستمر لفترة طويلة. ولكنها عادت لتظهر مرة أخرى مع المجوهرات في شكل سلاسل من الفضة الحساسة على أسفل منتصف وجوه العارضات في NYFW

4. Tanya Taylor

هذه الرفعة الغريبة من Allen Wood اعتمدت على رفع الشعر بشكل خصل ملفوفة تجتمع بكعكة مع خصلة مسحوبة نحو الأعلى. إنها من أغرب التسريحات التي شهدناها في هذه العروض. هل تجرؤين على تجربتها؟

5. Betsey Johnson

المكياج الفضي الغريب هو عنوان هذه الإطلالة، إذ لم يقتصر اللون الفضي على ظلال العين مع الأي لاينر الأسود والرموش الملصقة شعرة شعرة. بل استخدم على الشفاه بشكل جريء جداً. هل أحببت اللون الفضي على الشفاه؟ وما رأيك بهذه الطريقة الجديدة من الرموش المستعارة؟

6. Creatures of the Wind

استخدمت الظلال الذهبية في عروض خريف وشتاء 2015، وها هي تعود في عروض ربيع 2016 بشكل جديد مع الأي لاينر المجنح. بالرغم من غرابة هذه الصيحة، إلا أنها جميلة في السهرات.

7. BCBG Max Azria

استعيدي شبابك مع هذ التسريحة المميزة.

8. Creatures of the Wind

أطلق شكل جديد من الأيلاينر المجنح بشكل يسحب العين نحو الحاجب.

9. Victor Alfaro

تكتمل غرابة هذه الظلال ليس فقط من حيث اللون الأبيض بل بطريقة التطبيق على الجفن العلوي إذ تجمع بين الغرافيكية والكلاسيكية.

10. Creatures of Comfort

إذا أحببت اللون الأبيض فوق العين، إليك هذا الشكل الجديد لنظرة لافتة وغريبة.

