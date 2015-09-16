نتائج قطبي مانشستر تنذر بالخطر على تصنيف الدوري الإنجليزي

أسفرت نتائج اليوم الأول من مباريات الجولة الافتتاحية لمرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا عن نتائج مخيبة للأمال بالنسبة لفرق الدوري الإنجليزي، إذ تلقى قطبي مدينة مانشستر، يونايتد وسيتي هزيمتين.

خسر الأول خارج ميدانه أمام أيندهوفن بهدفين مقابل هدف، وبالنتيجة ذاتها سقط الثاني أمام يوفنتوس في ملعب الاتحاد بمانشستر.

واستمرار الفرق الإنجليزية في تقديم نتائج سلبية أوروبيا هذا الموسم بعد موسم ماضي مخيب أيضا، كانت أعلى نتيجة فيه هي وصول فرق تشيلسي ومانشستر سيتي وآرسنال من الدور ثمن النهائي، ينذر بما هو أسوأ لتصنيف الدوري الإنجليزي ضمن الدوريات الأوروبية.

يأتي ذلك خاصة أن فريقي وست هام وساوثامبتون ودعا بطولة الدوري الأوروبي بالفعل من أدوارها التمهيدية.

كيف يصنف الاتحاد الأوروبي دورياته؟

الدوري الإنجليزي هو الأكثر مشاهدة حول العالم، وفرق الدوري الإنجليزي هي الأغنى والأكثر إنفاقا هذا العام بفضل عوائد البث الباهظة عن الموسم الماضي.. هذا حقيقي.

لكن ذلك كله لا قيمة له حين يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بتقييم دورياته، لتحديد الفرق الحاصلة على مقاعد أكثر في البطولات الأوروبية.

قياس تصنيف الدوريات من "ويفا" يقوم على حساب نتائج فرق كل دوري في المواسم الخمسة الكبيرة بالبطولات الأوروبية.

يحصل الفريق الفائز على نقطتين لدوري بلاده. وفي حالة التعادل يحصل كل فريق على نقطة.

بمعنى أدق، فإن حصد الدوري الإسباني على سبيل المثال 70 نقطة هذا الموسم، تقسم على 7 فرق هي عدد الفرق الإسبانية المشاركة في البطولات الأوروبية هذا الموسم، فيكون الناتج هو 10 نقاط لليجا، وإن كان رقم 70 نقطة هو رقم مستحيل التحقيق في موسم واحد بطبيعة الحال.

كل فريق يتأهل من دور ما في بطولة دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي إلى الدور التالي، يحصل على نقطة إضافية، بالإضافة لأربع نقاط يحصل عليها كل فريق مشارك في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومثلهم للتأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة ذاتها.

وضع الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي حاليا يحتل المركز الثالث في التصنيف برصيد 65.034 نقطة، فيما يحتل الدوري الألماني المركز الثاني برصيد 66.749 نقطة، وفي المقدمة يأتي الدوري الإسباني برصيد 85.142 نقطة.

تلك هي الدوريات الثلاثة الأعلى نصيبا من المقاعد المشاركة في البطولات الأوروبية بواقع 3 مقاعد ونصف في بطولة دوري الأبطال وفريقين في الدوري الأوروبي، بالإضافة لمقعد إضافي لإنجلترا ناله وست هام هذا العام عن اللعب النظيف.

الدوري الإيطالي يأتي في المركز الرابع بالترتيب برصيد 60.605 نقطة، أي بفارق 4.429 نقطة.

الدوري الإيطالي جمع حتى الأن هذا الموسم 1.666 نقطة، فيما جمع الدوري الإنجليزي على 3.000 نقطة، وبعد نتائج يوم أمس سيتقلص ذلك الفارق، بانتظار نهاية مباريات الجولة الأولى.

استمرار تقديم الأندية الإنجليزية لأداءها الرديء هذا الموسم إذا صاحبه نتائج إيطالية جيدة على مستوى البطولتين مثلما حدث في الموسم الماضي، سيقلص الفارق بين الدوريين كثيرا.

وقد يكون حينها الموسم القادم حاسما في عودة الدوري الإيطالي لسابق عهده بالمشاركة في دوري الأبطال بثلاثة مقاعد ونصف، وتأخر الدوري الإنجليزي للمركز الرابع والاكتفاء بمقعدين ونصف فقط.