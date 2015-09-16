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شاب يقتل شقيقته “الحامل” بسبب مائتي جنيه في أسيوط

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شاب يقتل شقيقته “الحامل” بسبب مائتي جنيه في أسيوط شاب يقتل شقيقته “الحامل” بسبب مائتي جنيه في أسيوط

تعبيرية

لفظت سيدٌة حامل أنفاسها الأخيرة عقب تلقيها طعنة بسلاح أبيض (سنجة) علي يد شقيقها، أثناء تدخلها لفض شجار أخيها مع والدهما بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط في أسيوط.

وكشف إخطارًا تلقاه مدير أمن أسيوط، اللواء عبدالباسط دنقل، أفاد فيه رئيس وحدة مباحث منفلوط بوصول المجني عليها ” ن. ر.” ٢٢ عامًا متزوجة وحامل إلي مستشفي منفلوط المركزي، وبها عدة طعنات بسنجة في بطنها وتوفيت هي والجنين عقب ساعات من وصولها المستشفي.

وبالانتقال والفحص، وسؤال والدها اتهم نجله ويدعى احمد 19 عامًا بطعنها، اثناء محاولتها إنهاء خلاف نشب بينه وبين نجله، بسبب رغبته في الحصول على ٢٠٠ جنيهًا لشراء المخدرات وفر هاربًا.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة صرحت بدفن الجثة وضبط وإحضار المتهم.

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