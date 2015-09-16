«نيابة أسيوط»: لا تلاعب أو تزوير بأوراق طالبة «صفر الثانوية»

كشف تقرير اللجنة الخماسية المشكلة بقرار وكيل نيابة ثان أسيوط بسام العادلي، تحت إشراف المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط المستشار أحمد فتحي، لفحص تظلم الطالبة مريم ملاك ذكري، المعروفة بطالبة «صفر الثانوية»، أن خط الطالبة مطابق ومتفق لخطها في أوراق الإجابة الخاصة بها، ولايوجد تلاعب في أوراق الإجابة، وأن الأوراق الخاصة بالطالبة هي أوراقها الحقيقية.

وكان تقرير «الطب الشرعي»، المعد بمعرفة اللجنة الخماسية بالقاهرة، قد ورد إلى نيابة ثان أسيوط صباح اليوم الأربعاء، وجرى إخطار الطالبة بالتقرير، وإعداد مذكرة لرفعها إلى المحامي العام الأول، وإخطار مكتب النائب العام.