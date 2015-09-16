الخارجية المصرية: سنعلن نتائج التحقيقات بشفافية وسنطلع المكسيك عليها

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، أن التحقيقات حول حادث الواحات المأساوى ستتم بكل شفافية، وأنه لا يمكن استباق نتائج التحقيقات فى الوقت الحالى.

وقال "شكرى" فى مؤتمر صحفى مع نظيرته المكسيكية: "يجب أن نعطى فرصة للتحقيقات أولا قبل الكشف عن ملابسات الحادث، وسيتم إعلان نتائج التحقيقات وإطلاع الحكومة المكسيكية عليها"، مؤكدًا ضرورة تقديم كل سبل الدعم والرعاية للمصابين، ومصر ستتحمل تكاليف العلاج.

وفى السياق ذاته، جدد سامح شكرى، تعازى مصر حكومة وشعبًا لدولة المسكيك بسبب الحادث المؤسف الذى أودى بحياة 8 مواطنين مكسيكيين، مؤكدًا التزام مصر بتوفير جميع أشكال الدعم للجانب المكسيكسى وتقديم الرعايا الصحية للمصابين وتسهيل عودة جثامين المكسيكيين.

كما أكد "شكرى" التزام مصر بإجراء تحقيق شامل وشفاف ومحدد لكافة الظروف المحيطة لهذا الحادث، ومراعاة النتائج وتنفيذها.

>وقال: "بحثت مع وزيرة الخارجية المكسيكية ملابسات حادث الواحات، ونتمنى أن تظل الاتصالات وثيقة فيما بيننا وسوف أحيط المكسيك بجميع التطورات بشكل فورى".

وشدد على ضرورة وأهمية تعزيز العلاقات الثناية فى جميع المجالات تماشيا مع العلاقات التاريخية بين البلدين، مضيفاً "نؤكد أننا فى مصر حكومة وشعبا نشعر بهذا الألم".