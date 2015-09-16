وزيرة خارجية المكسيك: لن نحظر السفر لمصر واجتماعى بالسيسى كان مثمرًا

قالت كلوديا ماسيو، وزيرة خارجية المكسيك، فى مؤتمر صحفى مع نظيرها المصرى، إن اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى كان إيجابيًا للغاية.

وأوضحت وزيرة الخارجية المكسيكية، أن بلادها لن تحظر السفر إلى مصر ولكن ستؤكد على الأماكن التى يجب تجنبها، مضيفة: "جئت لأعقد اجتماعات على أعلى مستوى مع رئيس مصر ووزير الخارجية المصرى، وأعربت فى الاجتماعين على أهمية الأمر بالنسبة للمكسيك وعلى أهمية إجراء تحقيق شفاف وشامل وكافٍ لنعرف ما يجرى على أرض الواقع وسبب الحادث المؤسف غير المسبوق ولنحدد ظروف وملابسات ومسئوليات الحادث المؤسف، ونحن مهتمون بمناقشة هذه الأمور وضرورة وجود عملية لضمان أن المصابين وأن من لقوا حتفهم يعودوا للبلد بأسرع وقت ممكن".

وأضافت وزيرة الخارجية المكسيكية: "لن نستبق التحقيقات واتفقنا على انتظار نتائجها، وكل الطلبات التى تقدمنا بها لاقت قبولًا من مصر".

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