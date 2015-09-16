"العليا للانتخابات" تقرر بدء الدعاية وإعلان الكشوف النهائية 29 سبتمبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بإجراء تعديل بسيط على الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب 2015، دون تغيير مواعيد الاقتراع للمرحلتين الأولى والثانية.

وتضمن التعديل حذف يوم 19 سبتمبر الجارى الموافق السبت المقبل، من مواعيد الفصل فى الطعون، ليتم الفصل فى الطعون خلال الفترة من 20 حتى 28 سبتمبر 2015، مع مراعاة أن هذه الفترة يتخللها إجازة عيد الأضحى المحددة من يوم 23 إلى 27 سبتمبر، وذلك بعد أن كانت فترة الطعون محددة من 19 إلى 27 سبتمبر.

وعدلت اللجنة العليا للانتخابات موعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية ليكون يوم 29 سبتمبر بدلا من يوم 28 سبتمبر، على أن تكون فترة التنازل والتعديل يوم 30 سبتمبر، وفترة إعلان الكشوف بعد التنازل والتعديل وتقديم الطعون لمدة 3 أيام من 1 إلى 3 أكتوبر 2015، ومن 4 حتى 8 أكتوبر للفصل فى الطعون، وباقى المواعيد الزمنية من يوم الصمت الانتخابى حتى إعلان النتائج للمرحلتين كما هى لم تتغير.

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