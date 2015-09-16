النيابة تستدعى أفراد أمن "سك العملة" لسماع اقوالهم فى سرقة سبائك الذهب

أمر المستشار أحمد لبيب رئيس نيابة حوادث غرب الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات، استدعاء كل أفراد الأمن المكلفين بتأمين مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية وقت حدوث سرقة السبائك الذهبية، لسماع أقوالهم، وتوجيه تهمة الإهمال والتقصير فى أداء العمل.

يذكر أن المتهم الأول وائل محمد فرج، سباك، اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، مشيرا إلى أنه نظرًا لمروره بضائقة مالية، أن عبد الرحمن محمد مهدى على، رئيس قسم السحب بالمصلحة، طلب منه تنفيذ الواقعة، وسهل مهمته بأنه ترك له بلكونة الهيئة مفتوحة فتسلل من السطح لها ودخل مباشرة وسلك سلم داخلى بعيد عن كاميرات المراقبة يوصله إلى غرفة خزينة السبائك الذهبية.

وتمكن من الاستيلاء على مفاتيح الخزانة لأنه يعلم أن أمين الخزنة يترك مفاتيحها فى درج المكتب فاستغل ذلك واستولى على 36 سبيكة ذهبية، 4 سبائك فضة، أقراص ذهب وعملات تذكارية، وبدأ يخفى مضبوطاته على السطح واستمر يوم كامل ينقل المسروقات بالسطح.

وأضاف المتهم أن رئيس القسم اتفق معه على ترك سيارته بالخارج بحجة إنها معطلة واستغل منثبة كرئيس للمصلحة بأنه لا يفتش وبدأ يربط المسروقات حول وسطه جسمه" بأكياس قمامة كبيرة وإخراجها فى سيارتها الخاصة.

وأنكر المتهم الثانى أسامة محمد فرج -شقيق السباك- ارتكابه الواقعة، موضحًا أن شقيقه هاتفه عقب ضبطه فى قسم الظاهر واستعان به لأنه خريج كلية حقوق للوقوف بجانبه بعد سرقة السبائك.

وأشار أسامة إلى أنه لم يوجد ضده دليل، وأكد أقواله المتهم الأول الذى أوضح أنه لم يشترك معه فى ارتكاب الواقعة وأنه طلب منه الحضور إلى قسم الظاهر لمساعدته وإخباره بموقفه القانونى بعد ضبطه وبحوزته السبائك.

وأنكر عبد الرحمن محمد مهدى على، رئيس قسم السحب بالمصلحة، المتهم الثالث بالقضية، ارتكاب الواقعة موضحًا أن المتهم الأول " عامل السباكة" افتعل هذه الأقوال لأنه موظف غير ملتزم وكان يعطيه الكثير من الجزاءات والخصم وكانت العلاقة بينهم غير طيبة، ولكنه لم يبرر تواجد المبلغ المالى حصيلة بيع 5 سبائك ذهبية لأحد الصاغة وهو مليون ونصف جنيه فى منزله.

كما أنكر رمضان زكى أحمد حامد، 53 عامًا، أمين مخزن مصلحة سك العملة، المتهم الرابع ارتكاب الواقعة موضحًا أنه أنهى يومه العملى بشكل طبيعى، وترك مفاتيح الخزينة فى درج مكتبه، وكان فى أجازة بعد ذلك لمدة 4 أيام وعندما حضر بعد ذلك وجد درج المكتب به كسر، ولم يجد به المفاتيح، وباستطلاع الخزينة تبين سرقة الذهب من الخزينة.

وقرر المستشار إسماعيل بهاء مدير النيابة بحبس جميع المتهمين لمدة 4 ايام على ذمة التحقيقات.