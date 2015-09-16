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انتهاء اجتماع الجبهة المصرية حول خطوات الطعن على استبعاد قائمة مصر

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انتهاء اجتماع الجبهة المصرية حول خطوات الطعن على استبعاد قائمة مصر انتهاء اجتماع الجبهة المصرية حول خطوات الطعن على استبعاد قائمة مصر
انتهى منذ قليل الاجتماع الطارئ للمجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، الذى عقد بمقر حزب بلدى لمناقشة اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للطعن على استبعاد قائمة مصر.

من جانبه، قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف، إن الطعن الذى سيتقدم به الائتلاف أمام القضاء الإدارى سيتم إرفاقه بكل المستندات التى تثبت تقديم أوراق القائمة بالكامل وهى ايصالات الاستلام التى خرجت من اللجنة التى تستلم الاوراق بعد مراجعتها بدقة.

فى سياق متصل، يعقد قدرى أبوحسين رئيس حزب مصر بلدى واللواء سمير سلام والناقد الرياضى محمود معروف والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد وعدد آخر من قيادات ائتلاف الجبهة المصرية،جلسة خاصة عقب انتهاء اجتماع المجلس الرئاسى للائتلاف.

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مصر 365

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