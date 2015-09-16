"العليا للانتخابات": اقتراع المصريين بالخارج سيجرى بمقار القنصليات والبعثات الدبلوماسية

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الأربعاء، قرارها رقم 89 لسنة 2015 بتحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج وتشكيلها وتعيين مقارها وفقا للمادة 50 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فى انتخابات مجلس النواب 2015.

وقالت اللجنة إن الفقرة الثانية من المادة 50 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2015 بمباشرة الحقوق السياسية نصت على أن تصدر اللجنة العليا بعد أخذ رأى وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، وبتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، ويكون الإدلاء بالصوت فى مقر القنصلية المصرية بالخارج أو فى مقر البعثة الدبلوماسية أو أى مقر آخر يصدر بتحديده قرار من اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأوضحت اللجنة أن انتخابات المصريين بالخارج ستجرى بمقار القنصليات المصرية فى الخارج، وستنشر جدول يوضح عدد لجان الانتخابات بالخارج لاحقا.