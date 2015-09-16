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بدء المؤتمر الصحفى المشترك بين سامح شكرى ووزيرة خارجية المكسيك

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بدء المؤتمر الصحفى المشترك بين سامح شكرى ووزيرة خارجية المكسيك بدء المؤتمر الصحفى المشترك بين سامح شكرى ووزيرة خارجية المكسيك
بدأ المؤتمر الصحفى المشترك بين وزير الخارجية فى حكومة تسيير الأعمال سامح شكرى مع وزيرة خارجية المكسيك كلوديا ماسيو بقصر التحرير، عصر اليوم الأربعاء، لعرض نتائج زيارتها العاجلة للقاهرة لمتابعة أحداث الواحات ومقتل عدد من السائحين المكسيكيين.

وكانت قد زارت وزيرة خارجية المكسيك، كلاوديا رويس ماسيو، مصابى بلادها فى حادث الواحات، بمستشفى دار الفؤاد، ظهر اليوم، كما أجرت زيارة إلى مشرحة زينهم للوقوف على إجراءات تصاريح الدفن وتسليم جثامين ضحايا الحادث لذويهم، مطالبة السلطات المصرية بتحقيق موسع وشفاف فى الحادث الذى راح ضحيته اثنان من مواطنيها، وإصابة عدد آخر منهم.

ووصلت رويس مستشفى دار الفؤاد برفقة وفد دبلوماسى وزارت مصابى بلادها للاطمئنان عليهم والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة لحين مغادرتهم القاهرة.

- جلسة مباحثات بين سامح شكرى و وزيرة خارجية المكسيك قبل المؤتمر الصحفى
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