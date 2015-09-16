وزير السياحة لوفد صحفى مكسيكى: سياح حادث الواحات لم يلتزموا بالطريق المخصص

شرح المهندس خالد رامى وزير السياحة لوفد صحفى من الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والمكسيك والبرازيل، ملابسات حادث الصحراء الغربية، الذى وقع لعدد من السائحين المكسيكيين.

وأشار رامى حسب بيان اليوم، إلى أنه لم يتم الالتزام بالطريق المخصص للسائحين، وأن هناك تحقيقا واسعا يجرى على أعلى مستوى مع الالتزام التام بالشفافية فى إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منها، وأنه سيتم توقيع أقصى عقوبة على الشركة فى حالة ثبوت مخالفتها، وذلك لضمان ألا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى ؛ وأشار أيضا إلى استقرار الوضع الأمنى فى سيناء والاستنفار الأمنى خاصة فى تأمين المناطق السياحية.

وشارك فى اللقاء وفد من "( World Bride Magazine – Huffington Post – Multiple Consumer Media Magazine – FDL intelligence – La Nacion – El Universal – El Forma – The Magazine Forward Travel – Viagem e turismo".

وخلال الاجتماع استعرض الوزير الأرقام الخاصة بالحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق، موضحا أنها شهدت ارتفاعا نسبيا خلال الفترة السابقة؛ أملا فى الوصول للمزيد من الحركة الوافدة خاصة بالتزامن مع البدء فى الحملة الترويجية الدولية فى القريب العاجل والتى ستركز بشكل كبير على السياحة الشاطئية والثقافية.

وتطرق الحديث أيضا إلى كيفية اجتذاب المصريين فى الخارج إلى مصر من الأجيال الثانية والثالثة خاصة فى الأمريكتين التى يعيش بها عدد كبير من المصريين المهاجرين؛ كما أكد رامى على اهتمام الوزارة بتطوير المناطق الأثرية والسياحية والاهتمام بنشر الوعى السياحى.

وتجدر الإشارة إلى قيام هيئة تنشيط السياحة باستضافة الوفد وتنظيم رحلة تعريفية له بكل من القاهرة والأقصر وشرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر الجارى، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ؛ حيث تهدف هذه الزيارة لنقل الصورة الحقيقية عن استقرار الأوضاع بمصر واستعراض تنوع المنتج السياحى المصرى والأنماط السياحية الجديدة.