مباحث الغردقة تعيد أتوبيس سياحي مسروق وتضبط مرتكبي الواقعة

استعادت مباحث قسم أول الغردقة؛ أتوبيس سياحي واخفاءه بمنطقٍة جبليٍة بعد سرقته من أمام استراحة عمال أحد الفنادق وجرى ضبط المتورطين في إرتكاب الواقعة، واحالتهما إلى النيابة للتحقيق والتصرف.

كان ضباط المباحث قد تلقوا بلاغًا من مدير أحد الفنادق الشهيرة بشارع الباشا بمنطقة سهل حشيش، ويدعى أحمد عبدالفتاح، بسرقة أتوبيس سياحي “ميكروباص” من أمام استراحة الفندق.

وقرر مدير أمن البحر الأحمر، اللواء عادل التونسي، بتشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أسامة مهران معاون مباحث قسم أول الغردقة ومعاونه النقيب أسامة ثابت تحت إشراف العميد على عامر مدير إدارة البحث الجنائى. وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن كلا من “عرفات.م” 25 سنة سائق، و”ضياء.ر” 20 سنة عاطل مقيمين بالأقصر سرقا الأتوبيس وأخفياه في منطقة جبلية جنوب الغردقة تمهيدًا للسفر به إلى الأقصر.