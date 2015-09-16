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محمد بن راشد يقدم للأطفال كتاب "القائدان البطلان"

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محمد بن راشد يقدم للأطفال كتاب "القائدان البطلان" محمد بن راشد يقدم للأطفال كتاب "القائدان البطلان"

 فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة الأطفال الذي كانوا ينتظرون سموه في مدرسة البحث العلمي لقراءة أولى الصفحات من مبادرة لقراءة خمسين مليون كتاب ضمن تحدي القراءة العربي، فاجأهم سموه بكتاب كتبه بنفسه مكون من 10 صفحات بعنوان "القائدان البطلان" والذي يتحدث عن كيفية تحقيق الأحلام .. وكيف استطاع بطلان اسمهما الشيخ زايد والشيخ راشد من تحويل حلم كان يراودهما وهما في اجتماع في خيمة في الصحراء لحقيقة واقعية ودولة جميلة تعيش في الأسر بسلام وأمان ويلعب فيها الأطفال في كل مكان.

 

وتحدّث سموه في كتابه بأسلوب مُبسّط ومشوّق للأطفال كيف كان البطلان يفكران وهما في الخيمة بتحقيق حلمهما ، وكيف ساعدهما الاتحاد مع الأبطال الآخرين والعمل بجد واجتهاد على تحقيق ذلك الحلم وإنشاء دولة تمتلئ بالبيوت الجميلة والحدائق الواسعة والأسواق الكبيرة الرائعة، وكيف فرح البطلان عندما رأوا الأُسر تعيش بسلام والأطفال يلعبون مع أصدقائهم بكل أمن وأمان.

وختم سموه القصة للأطفال بأمنية للبطلين أن يحافظ الأطفال على هذه الدولة، وأن يسعوا دائماً لتحقيق أحلامهم هم أيضاً عندما يكبرون، لأن الأحلام هي البداية وليس هناك أي حلم لا يمكن تحقيقه.
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