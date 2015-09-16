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القبض على عامل بالعاشر وبحوزته سلاح نارى وقطعة حشيش

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القبض على عامل بالعاشر وبحوزته سلاح نارى وقطعة حشيش القبض على عامل بالعاشر وبحوزته سلاح نارى وقطعة حشيش
ألقى ضباط مباحث قسم ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية القبض على عامل وبحوزته فرد روسى محلى الصنع وطلقتان لذات العيار، وقطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 5 جرامات.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد أحمد متولى، رئيس مباحث ثان العاشر من رمضان، من إلقاء القبض على "رمضان م.ح.م"، 18 سنة، عامل، ومقيم "ابنى بيتك" بدائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد روسى محلى الصنع وطلقتان لذات العيار، وقطعة صغيرة لمخدر الحشيش تزن حوالى 5 جرامات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة.

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