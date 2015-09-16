نائب رئيس جامعة المنصورة يبحث تنفيذ مبادرة جامعة خالية من «فيروس C»

قام فد من جامعة المنصورة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمود المليجي؛ بزيارٍة إلى مستشفى «الكبد المصري»، التابع لجمعية مرضى الكبد المصرية، وكان باستقباله أستاذ أمراض الكبد، مدير المستشفى، الدكتور جمال شيحة، وذلك لبحث ترتيبات بدء المبادرة الأولى من نوعها في جامعات مصر باسم (مبادرة جامعة المنصورة – جامعة خالية من الفيروسات).

يأتي ذلك، في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع وفى إطار التوجيهات التي أصدرها الدكتور محمد القناوى وتنفيذا لقرار مجلس جامعة المنصورة بتدشين المبادرة الأولى على مستوى الجامعات المصرية ” جامعة خالية من فيروس سي”.

تهدف هذه المبادرة إلى الكشف على جميع العاملين بجامعة المنصورة والبالغ عددهم حوالي 30 ألف موظفًا لإختبار الإصابة بفيروس سي، وحصر العاملين المصابين وبدء برنامج علاجي مكثف لهم وذلك كمرحلة أولى للقضاء التام على هذا المرض بجامعة المنصورة.

وجرى خلال الزيارة بحث سبل التعاون بين الجامعة والجمعية من اجل تنفيذ هذه المبادرة التي سوف تتكلف ما يقرب من ثلاثين مليون جنيهًا، تمول عن طريق الجهود الذاتية والتبرعات المجتمعية.

وقد عبرالدكتور جمال شيحة عن استعداده لتحمل الجمعية جزئًا مناسبًا من العلاج ، بالإضافة إلى المشاركة الكاملة من الجمعية في الكشف على جميع العاملين بالجامعة وإجراء الفحوص والاختبارات اللازمة بمعامل مستشفى الكبد المصري.

وكان ضمن الوفد وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وأستاذ المناعة بكلية الطب، الدكتورة نسرين عمر، وكيل كلية طب الأسنان، الدكتور يسري الهواري ، وكيل كلية التمريض، الدكتورة أمينة النمر، ومدير عام المشروعات البيئية بجامعة المنصورة، السيد ايهاب الشربيني.

كما كان باستقبال وفد جامعة المنصورة مدير مركز الجهاز الهضمي السابق، أستاذ جراحة المناظير، الدكتور جمال العبيدي، والدكتور سامح الشمعة استاذ أمراض الدم.